Москва, , 15:30 — REGNUM Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года. Прототип российского истребителя пятого поколения поднялся в воздух с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре.

Су-57 — это первый российский истребитель, при конструировании которого использовались технологии малозаметности. По своим лётно-техническим характеристикам машина опередила американские истребители пятого поколения F-22 и F-35. Она получилась более скоростной, маневренной, имеет большую дальность действия.

Пока на Су-57 используются двигателиАЛ-41Ф1. Это двигатели первого этапа. Подобными оснащён и истребитель Су-35С поколения 4++. На очереди стоит задача оснащения Су-57 двигателем второго этапа. Его рабочее название «изделие 30». Ожидается, что эта силовая установка будет принята на вооружение в ближайшие год-два.

Первым иностранным заказчиком Су-57 выступит Алжир.

Вооружённые силы РФ подписали контракт на поставку в войска до 2028 года 76 истребителей, что позволит оснастить ими три полка. Первая серийная машина должна была поступить в ВКС РФ в конце 2019 года. Однако этот истребитель потерпел катастрофу в ходе испытаний 24 декабря.

По словам вице-премьера российского правительства Юрия Борисова, программа по поставкам истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам России будет продолжена в соответствии с графиком.

Ранее глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что «первые масштабные поставки для армии самолёта пятого поколения Су-57» начнутся в 2020 году.