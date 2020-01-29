Санкт-Петербург, 29 января 2020, 14:42 — REGNUM На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 29 января, спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» (проект 12 700).

Корабль ПМО «Яков Баляев»
Корабль ПМО «Яков Баляев»
Минобороны РФ

«В ближайшее время специалисты Средне-Невского завода завершат монтаж общекорабельных систем, после чего начнется выполнение программы швартовных и заводских ходовых испытаний», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВМФ России, в состав которого поступит новый корабль.

Корабль ПМО «Яков Баляев» является пятым кораблем проекта 12 700 «Александрит», строящимся на СНСЗ. На различных этапах постройки в цехах завода находятся еще два корабля этого проекта.

Главной особенностью кораблей проекта 12 700 является не имеющий мировых аналогов корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Он прочнее и легче металлического, не подвержен коррозии, обладает нулевой магнитностью, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске морских мин.

Корабли противоминной обороны проекта 12 700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину — 62 м, ширину — 10 м, скорость хода — 16 узлов, экипаж — 44 человека. Корабли ПМО предназначены для борьбы с морскими минами как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. Для борьбы с минами применяются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабль, спущенный на воду 29 января, назван в честь Героя Советского Союза, участника войны СССР с Японией Якова Илларионовича Баляева.

Экипаж корабля уже завершил цикл обучения и подготовки к эксплуатации кораблей проекта 12 700 на базе Объединенного учебного центра ВМФ.

Как заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, «продолжающееся оснащение минно-тральных сил ВМФ кораблями противоминной обороны проекта 12 700 за счет их серийного строительства позволяет существенно повысить эффективность выполнения задач по борьбе с минами различных типов».

Такие корабли уже служат в составе Черноморского и Балтийского флотов ВМФ России.

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