Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 29 января, спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» (проект 12 700).

Корабль ПМО «Яков Баляев» Минобороны РФ

«В ближайшее время специалисты Средне-Невского завода завершат монтаж общекорабельных систем, после чего начнется выполнение программы швартовных и заводских ходовых испытаний», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВМФ России, в состав которого поступит новый корабль.

Корабль ПМО «Яков Баляев» является пятым кораблем проекта 12 700 «Александрит», строящимся на СНСЗ. На различных этапах постройки в цехах завода находятся еще два корабля этого проекта.

Главной особенностью кораблей проекта 12 700 является не имеющий мировых аналогов корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Он прочнее и легче металлического, не подвержен коррозии, обладает нулевой магнитностью, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске морских мин.

Корабли противоминной обороны проекта 12 700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину — 62 м, ширину — 10 м, скорость хода — 16 узлов, экипаж — 44 человека. Корабли ПМО предназначены для борьбы с морскими минами как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. Для борьбы с минами применяются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабль, спущенный на воду 29 января, назван в честь Героя Советского Союза, участника войны СССР с Японией Якова Илларионовича Баляева.

Экипаж корабля уже завершил цикл обучения и подготовки к эксплуатации кораблей проекта 12 700 на базе Объединенного учебного центра ВМФ.

Как заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, «продолжающееся оснащение минно-тральных сил ВМФ кораблями противоминной обороны проекта 12 700 за счет их серийного строительства позволяет существенно повысить эффективность выполнения задач по борьбе с минами различных типов».

Такие корабли уже служат в составе Черноморского и Балтийского флотов ВМФ России.

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