Берлин, , 14:30 — REGNUM Военнослужащие бундесвера вынуждены использовать автомобили как средства имитации боевых машин пехоты. Об этом пишет британское издание The Times.

В частности, автомобили используются в ходе боевой учёбы для отработки действий по посадке и высадке из боевой машины Puma. Причина подобной ситуации заключается в том, что только 20% из всех боевых машин пехоты данной марки боеспособны и могут эксплуатироваться.

Данная ситуация возникла из-за банальной нехватки запасных частей для ремонта, а также низкой скорости ремонтных работ по данным БМП. Министерство обороны Германии, кстати, официально подтверждает факт использования автомобилей для отработки различных действий в связи с нехваткой работоспособных боевых машин пехоты Puma.

Немецкие военные назвали данный подход альтернативным способом решения проблемы.

Ранее в СМИ широкую огласку получил эпизод, когда в ходе учений НАТО в Норвегии в 2014 году немецкие военные на бронетранспортёре Boxer вместо отсутствующей автоматической пушки в качестве муляжа использовали выкрашенную в чёрный цвет палку от метлы.