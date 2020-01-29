Москва, , 13:38 — REGNUM Космический аппарат «Глонасс-М», запуск которого намечен на 28 февраля, доставлен на космодром «Плесецк» в Архангельской области. Об этом сообщает 29 января пресс-служба производителя спутника, компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. академика Михаила Решетнева».

Прибывший к месту запуска спутник поместили в монтажно-испытательный корпус, специалисты начинают готовить его к отправке на орбиту. В ближайшее время его проверят, установят на корпус солнечные батареи и состыкуют с устройством отделения, которое соединяет аппарат с разгонным блоком.

«Космический аппарат системы ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту 28 февраля», — сообщили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий спутник системы «Глонасс-М» был отправлен в космос в декабре 2019 года. Он пополнил орбитальную группировку, в которой по целевому назначению сейчас используются 23 спутника.

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