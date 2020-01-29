Москва, , 12:12 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota запатентовал в России экстерьер ещё одной бензиновой модификации Toyota Corolla. Изображения обновлённого авто размещены в базе Федерального института промышленной собственности.

Toyota Corolla База Федерального института промышленной собственности

Стоит отметить, что внешний вид запатентованной модели идентичен экстерьеру американской версии Toyota Corolla в комплектации LE.

Стоит отметить, что в России уже запатентована модификация Corolla SE 2020 модельного года с гибридной силовой установкой. Вероятно, что японская марка таким образом обезопасила себя от возможного плагиата.

На данный момент в России продаётся Corolla с бензиновым мотором производительностью 122 л. с., который сочетается с механической трансмиссией либо с вариатором.

Самая бюджетная версия на российском рынке стоит от 1 173 000 рублей.

Ранее компания Toyota в связи с проблемами возникшими с подушками безопасности начала по всему миру отзывную кампанию 3,4 млн машин. Подушки безопасности в отзываемых моделях могут не сработать во время аварии.

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