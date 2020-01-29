Париж, , 11:47 — REGNUM Французская автомобилестроительная компания Bugatti (входит в Volkswagen) будет использовать мотор W16 в течение 2020-х годов. Об этом сообщается на сайте ArabNews.

«В течение следующих 10 лет только мотор W16 обеспечивает эмоции и страсть, ожидаемые нашими клиентами суперкаров», — заявил исполнительный директор Volkswagen Group Стефан Винкельманн.

Он добавил, что в компании «знают истинную цену двигателя W16», и поэтому не собираются отказываться от него, ведь этим мощнейшим мотором марки оснащена самая дорогая в мире машина Bugatti La Voiture Noire и самая быстрая серийная модель Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Мощность W16, установленного в гиперкар Bugatti Chiron, равна 1577 л. с.

Ранее глава автопредприятия Bugatti Винкельманн заявил, что в компании не планируют переходить на полностью электрические агрегаты до конца следующего десятилетия.

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