Токио, , 11:31 — REGNUM В сети обнародованы первые снимки новой версии кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в камуфляже. Фотографии модели размещены на сайте Motor1.

Новая кросс-версия Mitsubishi Eclipse Motor1

Новая версия кроссовера имеет необычную форму. Впрочем, почти такая же форма у нынешней версии модели.

Вариант с двумя окнами, вероятно, будет заменен более традиционной конструкцией с одним большим задним стеклом. Также стоит отметить, что у обновлённой кросс-версии теперь нет спойлера со встроенной светодиодной полосой. Что касается задних фонарей, то теперь они расположены горизонтально, что делает модель визуально шире.

Автопроизводители внесли изменения в обвес авто, в частности в боковые «юбки». В свою очередь диффузор заднего бампера получит другой дизайн.

Все эти изменения в совокупности придают Eclipse Cross более классический вид кроссовера.

Напомним, в 2019 году компания Mitsubishi расширила в России свою дилерскую сеть на 12 автоцентров. Теперь их количество составляет 112 единиц. В прошлом году компания Mitsubishi в РФ модернизировала 27 автоцентров.

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