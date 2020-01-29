Ульяновск, , 10:19 — REGNUM Обновлённый «Русский Прадо» от УАЗ получит новую 6-скоростную механическую коробку передач, которая поможет значительно уменьшить расход топлива. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

По имеющейся информации, сейчас новая коробка передач тестируется со всеми моторами, которые установят на внедорожник, одним из которых является турбированный движок производительностью 180 «лошадей».

Сообщается, что новая коробка передач существенно улучшит характеристики модели по сравнению с актуальной модификацией УАЗ «Патриот». Новая трансмиссия также улучшит динамические характеристики модели. Кроме того, существенно снизится расход топлива.

Напомним, появление нового внедорожника «УАЗ Патриот» на автомобильном рынке России ожидается во второй половине 2021 года. Новинка будет сильно отличаться от актуальной версии УАЗ «Патриот». Авто получит новую раму, независимую подвеску и современный дизайн.

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