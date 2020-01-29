Тула, , 09:58 — REGNUM Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом рассказал главный конструктор по комплексам ПВО тульского Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин, сообщает 29 января ТАСС.

Он уточнил, что существуют две ракеты, способные поразить весь спектр целей. Одна из них — стандартная, а вторая разработана недавно и является гиперзвуковой. Новая ракета движется со скоростью 5 Махов и более.

Благодаря новой ракете повышена скорострельность комплекса, так как быстрее освобождается канал стрельбы. Из-за более высокой скорости соударения эффективность поражения осколками выше, а значит, в боевую часть не нужно закладывать много взрывчатки.

У ракет «Панциря» нет головок самонаведения, боевая машина наводит ракету телеуправлением, добавил Слугин.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс «Панцирь-С» призван прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения. Его вооружение — 12 зенитных управляемых ракет и две скорострельные пушки калибра 30 мм.

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