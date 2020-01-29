Берлин, , 08:09 — REGNUM При тестировании электрокар Porsche Taycan Turbo проехал 399 км пути вместо ожидаемых 324 км. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Испытание проводила автокомпания Porsche совместно с журналистами.

Замер запаса хода был произведен очень тщательно. Тестирующие авто журналисты постоянно фиксировали состояние аккумуляторной батареи, пройденный путь и среднюю скорость. В результате тестирования было рассчитано количество километров на кВт-ч.

По словам испытателей, такие результаты возможны при правильной эксплуатации электрокара. Нужно не отставать от потока машин слишком сильно и не выполнять резких разгонов.

Кроме того, тесты проводились не в самыми подходящих для электрокара погодных условиях — шел дождь, а температура воздуха была от 4 градусов и ниже.

Напомним, в прошлом году в РФ было реализовано 6023 машины бренда Porsche. Это на 17,7% больше результата 2018 года. Самой продаваемой в России моделью Porsche в 2019 году стал вседорожник Porsche Cayenne.

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