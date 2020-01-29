Санкт-Петербург, , 06:18 — REGNUM Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Яков Баляев» 29 января будет торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Яков Баляев» является уже пятым из серии проекта 12 700, корабли которого имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Корабль назван в честь Героя Советского Союза, участника советско-японской войны 1945 года Якова Илларионовича Баляева.

По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, серийное строительство кораблей проекта 12 700 «позволяет существенно повысить эффективность выполнения задач по борьбе с минами различных типов».

Проект 12 700 «Александрит» создан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и относится к новому поколению кораблей минно-тральных сил. Средне-Невский судостроительный завод применяет при строительстве этих кораблей новейшие российские технологии формования «немагнитного» корпуса из монолитного стеклопластика, не имеющие аналогов в мировом судостроении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» постройки Средне-Невского судостроительного завода вышел в море для государственных испытаний.

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