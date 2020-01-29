Петрозаводск, , 05:52 — REGNUM Первые полёты и отработку воздушных задач прошли эскадрильи Су-35С Западного военного округа (ЗВО) в Карелии, передаёт 29 января телеканал «Звезда» со ссылкой на видео Минобороны России.

На представленных кадрах можно увидеть подготовку боевых машин к полётам, а также процесс взлёта.

Новые истребители прибыли на аэродром базирования в Карелии в конце 2019 года. Воздушные машины поколения 4++ с управляемым вектором тяги были собраны на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Они предназначены для выполнения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, поддержке войск с воздуха и изоляции района боевых действий.

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