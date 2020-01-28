Сеул, , 15:45 — REGNUM В феврале 2020 года на автосалоне Auto Expo 2020 южнокорейская автокомпания Hyundai Motor представит обновленную модель Hyundai i30 N Fastback. Об этом 28 января сообщается на сайте NJCAR.RU.

Новинка отличается новыми бамперами и иным задним диффузором с раздвоенной системой выхлопа. Салон модели выполнен из высококачественной алькантары с красными акцентами.

Кроме того, в машине изменится начинка головной оптики и задних фонарей. Также автопроизводители снабдят модель дисками из легкого сплава и более новым мультимедийным комплексом.

Самая скоростная версия модели с индексом «N» и пакетом Performance будет оснащена 275-сильным турбированным дизельным мотором T-GDI объёмом 2 л, который позволяет автомобилю разогнаться с 0 до 100 км/ч всего 6,1 с. Максимальная скорость машины — 250 км/ч. Движок агрегатируется с 6-скоростной «механикой» и передним приводом.

Напомним, модели автокомпании Hyundai оказались первыми в ежегодном рейтинге качества новых машин (Initial Quality Study) J.D. Power на индийском авторынке. Автомобили южнокорейской компании заняли первые места в пяти из семи сегментов.

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