Мадрид, , 12:49 — REGNUM В сети обнародована фотография обновлённого Volkswagen Golf R без камуфляжа. Снимок размещён на странице пользователя под ником cochespias в Instagram.

Volkswagen Golf R 2021 Фото пользователя cochespias из Instagram

Авто было замечено в Испании возле полигона Applus IDIADA, который расположен недалеко от Барселоны.

Судя по фото в объектив «попался» прототип новинки, который пока не имеет всех серийных деталей. Так, например, на авто нет логотипа «R». Зато имеется пара сдвоенных патрубков выхлопной системы. Кроме того, можно отметить заниженную подвеску модели.

По имеющейся информации, в качестве агрегата у Golf R установлен двигатель производительностью 329 «лошадей».

Таким образом, увеличение максимальной мощности рестайлингового варианта автомобиля с литерой «R» по сравнению с базовой версией модели составит 41 л. с. Мощность же менее производительной версии GTI составит 241 л. с.

Ожидается, что премьера хэтчбека Golf пройдёт в сентябре 2020 года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, компания Volkswagen в прошлом году продала в РФ юрлицам 34 668 автомобилей. Это на 8,7% выше уровня продаж предшествующего года.

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