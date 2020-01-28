Токио, , 12:31 — REGNUM Рестайлинговая модель Honda Jazz появится в продаже в Европе летом 2020 года. Об этом сообщается на сайте Antaranews.

По имеющейся информации, на автомобильном рынке Японии новинка будет продаваться под названием Fit, а приобрести ее там можно будет уже в феврале текущего года. Дизайн хэтчбека для Японии и Европы будет идентичен, однако техническое оснащение сильно отличается.

Основное отличие наблюдается в линейке двигателей. На японском авторынке модель будет продаваться как с двигателем внутреннего сгорания, так и с гибридным агрегатом, а вот в Европе автолюбители смогут купить только гибридную версию авто.

Бензиновая версия автомобиля для Японии снабжена 1,3-литровым мотором, а гибрид выполнен на базе 1,5-литрового движка, который сочетается с электромотором и литий-ионным аккумулятором.

Напомним, помощник руководителя проекта Honda E Такахиро Шинья заявил, что в японской автокомпании Honda допускают появление в модельном ряду своих электромобилей «заряженной» версии Type R.

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