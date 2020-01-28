Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles представил обновлённую версию мультимедийной системы Uconnect 5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новой информационно-развлекательной системе появилась возможность беспроводной работы с сервисами Apple CarPlay и Android Auto, а также в ней доступны многие другие функции. Кроме того, у системы существенно повышена скорость работы.

В Uconnect 5 теперь есть возможность беспроводной работы с сервисами Apple CarPlay и Android Auto. Стоит отметить, что мультимедийная система на базе Android будет совместима для всех моделей, которые производит Fiat Chrysler Automobiles.

Сообщается, что высокая скорость работы Uconnect 5 достигается благодаря модернизированной микросхеме 50K MIP, 6 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ флэш-памяти. Таким образом, скорость мультимедийной системы в пять раз выше по сравнению с предыдущим поколением мультимедиа.

Ранее стало известно, что компания Fiat Chrysler Automobiles и производитель электроники из Тайваня Foxconn планируют создать в КНР совместное предприятие по разработке и производству машин с электрическим двигателем.

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