Токио, , 04:21 — REGNUM В Японии из-за технических проблем опять перенесён намеченный на 28 января запуск нового японского разведывательного спутника Optical 7. Об этом сообщает разработчик спутника Mitsubishi Heavy Industries.

Намеченный первоначально на 27 января старт ракеты-носителя со спутником с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима уже был перенесён на сутки из-за плохой погоды.

Теперь же причиной переноса старта оказались неполадки в системе питания ракеты-носителя H-2 азотом. О новой дате запуска на данный момент не сообщается. Тем не менее, Mitsubishi Heavy Industries рассчитывает успеть запустить спутник на орбиту до конца февраля.

Напомним, высокоэффективная камер спутника Optical 7 способна делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Предполагается, что спутник, управляемый минобороны Японии, будет собирать разведданные о КНДР и помогать во время стихийных бедствий.

В настоящее время в группировку японских разведывательных спутников входит семь аппаратов. Минобороны планируется увеличить её до 10.