Тайбэй, , 02:12 — REGNUM Тайваньский производитель Asus выпустил портативный 17,3-дюймовый дисплей с частотой обновления экрана 240 Гц. Об этом 27 января сообщил журнал PC Gamer.

Компания позиционирует новое устройство как дисплей для геймеров, которые активно пользуются ноутбуками. Модель ROG Strix XG17AHPE имеет встроенную батарею ёмкостью 3700 мАч, которой, как утверждает производитель, хватит на 3,5 часа при включённом режиме 240 Гц.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 пикселей. Он может быть подключен к ноутбуку через разъёмы USB Type-C, micro HDMI 2.0, а подключение аудио производится через разъём 3,5 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Asus представила беспроводную мышь для геймеров со встроенным джойстиком. Модель получила название ROG Chakram.

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