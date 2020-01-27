Нью-Дели, , 23:29 — REGNUM Военно-морские силы Индии получат на вооружение торпеды «Варунастра» отечественной разработки, сообщают 27 января индийские СМИ.

По утверждению индийских СМИ, боевой потенциал индийского флота существенно повысится с поступлением этой торпеды на вооружение надводных и подводных боевых кораблей.

«Постановка на вооружение таких торпед вводит Индию в число восьми государств, обладающих столь эффективным оружием», — пишут индийские СМИ.

«Торпеда была спроектирована и построена в Индии. Она обеспечивает решающую огневую мощь в случае морских боёв», — добавляют они. Подчёркивается, что подводный флот Китая, насчитывающий 70 субмарин, существенно сильнее подводного флота Индии, в котором числится 16 подводных лодок.

Утверждается, что торпеда «Варунастра» способна уничтожать надводные и подводные цели на расстоянии до 40 км. Торпеда массой 1,5 тонны несёт 250-кг боевой заряд. К цели она движется со скоростью до 74 км/ч и корректируется по координатам GPS.

Торпеда способна поражать подводные лодки противника на глубине до 450 метров.

Боеприпас создан в военно-морской научно-технической лаборатории Организации по оборонным исследованиям и разработкам Индии (DRDO).

Первыми такие торпеды должны получить подводные лодки класса Sindhu, в том числе самая современная индийская субмарина NS «Синдушастра» 2000 года постройки. Также торпеды «Варунастра» будут включены в боекомплект фрегатов класса Talwar, корветов класса Kamorta, а позднее и других боевых кораблей ВМС Индии.

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