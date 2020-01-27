Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Частная американская компания SpaceX отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с микроспутниками системы Starlink. Об этом сообщается 27 января в микроблоге компании в Twitter.

Первоначально запуск планировалось осуществить сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Как уточняется, старт ракеты решено перенести по меньшей мере на сутки в связи с сильным ветром в районе космодрома.

«Следующая возможность для запуска откроется завтра в 09:28 (17:28 мск)», — говорится в сообщении.

Напомним, компания SpaceX разворачивает спутниковую группировку Starlink для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. Первый пакет из 60 космических аппаратов был запущен в мае 2019 года, второй — в ноябре. Согласно планам, общее количество спутников группировки должно быть доведено до 11 тысяч.