Москва, , 23:37 — REGNUM В ряде стран мира были зафиксированы проблемы в работе социальной сети Twitter, об этом 26 января сообщает сервис Downdetector.

Сбои в работе начали фиксироваться с 22:46 по московскому времени. О неполадках сообщается пользователями США, Японии, ряда стран Евросоюза. Проблемы присутствуют у жителей некоторых городов России.

Отмечается, что порядка 47% пользователей имеют трудности со входом в социальную сеть с мобильного устройства. 35% пользователей в принципе не могут зайти на сайт программы.

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