Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA Curiosity временно лишился возможности передвижения из-за сбоя в работе программного обеспечения, сообщает пресс-служба NASA.

Марсоход Curiosity был доставлен на поверхность Марса в рамках миссии Mars Science Laboratory в августе 2012 года. К началу 2020 года марсоход преодолел более 20 км, продолжая сбор и обработку научной информации. В конце января марсоход перестал двигаться из-за сбоя в работе компьютерной системы. Специалисты NASA установили, что сбой произошёл в системе, отвечающей за позиционирование марсохода в пространстве.

Для безопасного передвижения по поверхности планеты в памяти марсохода хранится информация об окружающих объектах и его собственном местоположении, получаемая с бортовых камер. Перед каждым манёвром Curiosity сверяется с этой информацией, чтобы избежать столкновения с каким-либо объектом.

Для восстановления мобильности марсохода инженеры разработали и передали на аппарат комплекс команд, задавших заново его положение в пространстве. Отмечается, что эта операция оказалась удачной, после получения команд Curiosity смог продолжить выполнение научной программы. В настоящее время специалисты NASA разрабатывают меры, которые позволят предотвратить возникновение подобных проблем в будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года был собран марсоход для миссии NASA «Марс-2020», изготовленный на базе аппарата Curiosity. Запуск этой миссии запланирован на лето 2020 года.

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