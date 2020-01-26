Лондон, , 13:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили вопросы безопасности телекоммуникационных сетей в ходе телефонного разговора, сообщает The Guardian.

В администрации Трампа и Джонсона не стали раскрывать содержание разговора, отметив, что одной из тем беседы стало «обеспечение безопасности телекомунникационных сетей».

Издание отмечает, что этот разговор состоялся на фоне обсуждения решения о допуске китайских компаний к строительству инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Ожидается, что совет национальной безопасности Великобритании примет окончательное решение по этому вопросу до конца января.

Напомним, ранее представители правительства США неоднократно заявляли об опасности использования китайского телекоммуникационного оборудования при развёртывании сетей 5G. Также в США настаивали на том, чтобы от использования китайского оборудования отказались и их союзники, так как в противном случае США будет вынуждена ограничить обмен разведывательными данными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе бывший советник по безопасности премьер-министра Великобритании Лайалл Грант заявил, что британские разведывательные службы не видят критической угрозы безопасности в использовании китайского телекоммуникационного оборудования.

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