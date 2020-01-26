Москва, , 12:35 — REGNUM Планировавшийся на 24 января запуск спутника двойного назначения «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был задержан из-за сбоя в электрооборудовании ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, ракета-носитель была снята со стартового стола и доставлена в монтажно-испытательный корпус для устранения технической проблемы. Ожидается, что на устранение неисправности потребуется менее двух недель.

Отмечается, что сбой в электрооборудовании был выявлен за несколько часов до запуска — в 9:00 мск 24 января перед заправкой ракеты компонентами топлива. Запуск должен был состояться в 14:00 мск.

Напомним, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» планировалось произвести со стартового комплекса №3 космодрома Плесецк, недавно введённого в эксплуатацию после модернизации и ремонта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий запуск спутника двойного назначения серии «Меридиан» был произведён с космодрома Плесецк 30 июля 2019 года.

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