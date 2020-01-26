Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Доля американской компании Netflix на рынке сервисов потокового видео упала с 91% в 2007 году до 19% в 2019 году, сообщает Business Insider со ссылкой на данные исследовательской компании Ampere Analysis.

В 2007 году компания Netflix занимала практически монопольное положение на рынке потокового видео. Однако со временем начали появляться новые конкуренты, такие как китайский технический гигант Tencent, захвативший рынок потокового видео в Китае.

В 2019 году Netflix нарастила количество подписчиков, однако доля компании на рынке сократилась. В настоящее время Netflix насчитывает 167 млн подписчиков по всему миру, что делает компанию лидером по этому показателю.

Ожидается, что в скором времени конкуренцию Netflix сможет составить запущенный в 2019 году сервис Disney Plus. В связи с этим Ampere Analysis прогнозируют, что в 2020 году доля Netflix на рынке видеостриминговых сервисов сократится до 18%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года исследовательская компания Apptopia представила отчёт, согласно которому общее количество подписчиков стриминговых сервисов компании Disney в США достигло 41,5 млн человек.