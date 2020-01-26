Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Первый в 2020 году запуск частной американской компании Rocket Lab будет произведён в интересах национального управления военно-космической разведки США (NRO). Об этом сообщает пресс-служба Rocket Lab.

Запуск малого спутника NRO назначен на 31 января. Военный спутник будет запущен с помощью ракеты-носителя лёгкого класса Electron со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

«Для нас большая честь, что NRO выбрала Rocket Lab в качестве провайдера для этой специальной миссии. Ракета-носитель Electron идеально подходит для обеспечения быстрого и оперативного доступа к космосу, который даёт NRO полный контроль над собственным графиком запусков», — заявил старший вице-президент Rocket Lab Ларс Хоффман.

Напомним, разработанная компанией Rocket Lab ракета-носитель Electron предназначена для выведения полезной нагрузки до 250 кг на низкую околоземную орбиту. Первый запуск с использованием этой ракеты был произведён в мае 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания Rocket Lab открыла вторую стартовую площадку на территории космодрома американского аэрокосмического агентства NASA «Уоллопс» в штате Вирджиния.

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