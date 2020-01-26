Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Представители компании Google и разработчика игр Activision Blizzard объявили о заключении соглашения об эксклюзивном сотрудничестве в течение нескольких следующих лет, сообщает Business Insider.

Условие соглашения предусматривают получение эксклюзивных прав транслирования матчей киберспортивных игр Activision Blizzard, таких как Call of Duty, Hearthstone и Overwatch на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании Google.

«YouTube предоставляет геймерам и их страстным фанатам самую популярную платформу для видеоигр в мире… Лиги Overwatch и Call of Duty — типичные примеры киберспортивного контента мирового уровня», — заявил глава YouTube Gaming Райан Уайетт.

Также соглашение предусматривает возможность использования облачного сервиса Google Cloud для сетевой инфраструктуры игр Activision Blizzard.

Соглашение между Google и Activision Blizzard было заключено сразу после истечения срока двухлетнего соглашения между Activision и видеостриминговым сервисом Twitch, принадлежащим компании Amazon. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что стоимость сделки по трансляции лиги Overwatch на сервисе Twitch составляла около $90 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итога 2019 года самой продаваемой видеоигрой в США стала Call of Duty: Modern Warfare от студии Activision.