Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Астронавт Европейского космического агентства ЕКА Лука Пармитано и бортинженер американского аэрокосмического агентства NASA Эндрю Морган завершили ремонт магнитного альфа-спектрометра (AMS-02), стоимость которого оценивается в $2 млрд, в ходе выхода в открытый космос 25 января, сообщает Space.com.

Магнитный альфа-спектрометр был установлен на внешней стороне Международной космической станции в 2011 году. Этот прибор используется для изучения состава космических лучей, что помогает учёным в поиске тёмной материи.

В ходе эксплуатации прибора из строя вышли два из четырёх насосов, которые обеспечивали циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Было принято решение о полной замене охлаждающей системы, для чего членам экипажа МКС потребовалось провести четыре парных выхода в открытый космос.

Финальный этап работ был завершён астронавтами Пармитано и Морганом 25 января, для этого им потребовалось провести за бортом орбитальной станции 6 часов 16 минут. Предварительные результаты показали работоспособность новой системы охлаждения. Полностью это будет подтверждено после серии тестов, которые будут проведены в ближайшее время.

Издание отмечает, что конструкция прибора AMS-02 не предусматривала возможности обслуживания в космосе. Для проведения этого ремонта на МКС потребовалось доставить около 20 новых инструментов, а также провести большое количество предварительных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2019 года после выхода в открытый космос для ремонта AMS-02 астронавт ЕКА Лука Пармитано обнаружил повреждение скафандра.

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