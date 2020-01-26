Рим, , 10:02 — REGNUM Южнокорейская компания представила график обновления операционной системы смартфонов до версии Android 10 в европейском регионе. Об этом сообщает XDA Developers.

Согласно данным, полученным от подразделения LG в Италии, южнокорейская компания не будет обновлять до Android 10 все устройства, выпущенные более двух лет назад. Таким образом, обновления не получат модели 2018 и начала 2019 года, включая линейки G7 Fit, K9, K11, K12, K20, K30, K40, Q Stylus, B7, Q70, V35 ThinQ, X2, X4 и X power3.

Недавние модели смартфонов LG получат обновление Android 10 в следующем порядке: в первом квартале 2020 года обновятся смартфоны V50 ThinQ, во втором квартале — G8X ThinQ, в третьем — G7, G8S, V40, в последнем квартале 2020 года обновление Android 10 получат модели K40S, K50, K50S и Q60.

Отмечается, что сроки рассылки обновлений могут зависеть от местных операторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в компании LG Electronics сменилось руководство. Пост генерального директора покинул Джо Сон Чжин, а его место занял Брайан Квон, который ранее возглавлял подразделение LG по производству мобильных устройств и телевизоров.

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