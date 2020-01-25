Вашингтон, , 21:49 — REGNUM В Соединенных Штатах прошло первое испытание нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777X, соответствующее видео появилось 25 января на официальном сайте компании.

Отмечается, что полет является важным этапом в процессе испытания изделия, по этой причине запуск несколько раз откладывался из-за неудовлетворительных погодных условий.

«Boeing является крупнейшим и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оборудованным двумя двигателями», — отмечается на сайте компании.

Напомним, испытание нового самолета компании Boeing является важным этапом в развитии компании, переживающей в последние месяцы серьезный кризис, связанный с приостановкой выпуска самолета Boeing 737 MAX.

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