Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Производитель чипов Qualcomm не получил ответа от министерства торговли США на запрос о поставке комплектующих китайской компании Huawei, заявил глава Qualcomm Криштиану Амон. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Амон рассказал, что предварительное торговое перемирие между США и Китаем никак не повлияло на положение компании Huawei. Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», запретив поставку американского программного и программного обеспечения без получения соответствующей лицензии.

«Как и любая другая американская компания мы подали заявку на получение лицензии и запросили возможность поставлять технологии Huawei, но до сих пор мы не получили ответа», — отметил глава Qualcomm.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года министерство торговли США начало выдачу лицензий американским компаниям на поставку программного и аппаратного обеспечения китайскому гиганту Huawei. В частности, лицензии получили компании Microsoft и Micron.

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