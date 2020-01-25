Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Астронавт Европейского космического агентства ЕКА Лука Пармитано и бортинженер американского аэрокосмического агентства NASA Эндрю Морган вышли в открытый космос для ремонта магнитного альфа-спектрометра (AMS-02), установленного за бортом Международной космической станции. NASA ведёт трансляцию с видеокамер за бортом МКС.

Для проведения работ за бортом орбитальной станции используются передвижной робототехнический комплекс Canadarm2. Планируется, что во время этого выхода астронавты завершат работы по установке новой системы охлаждения AMS-02.

Отметим, ремонт магнитного альфа-спектрометра потребовал нескольких выходов в открытый космос, произведённых в ноябре и декабре 2019 года. Магнитный альфа-спектрометр используется для изучения космических лучей, а также для поиска тёмной энергии. Вторая версия этого прибора (AMS-02) была установлена за бортом МКС в мае 2011 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года были начаты работы по ремонту системы терморегуляции магнитного альфа-спектрометра AMS-02. Первый выход в открытый космос для ремонта AMS-02 продолжался более 6 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA запланировали два выхода в космос до окончания экспедиции МКС-61