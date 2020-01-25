Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Сенатор США от штата Массачусетс Эдвард Марки направил рекомендации американской компании Tesla, в которых призвал изменить название функции поддержки водителей «Автопилот». Об этом сообщает CNBC.

Эдвард Марки отметил, что название «Автопилот» (Autopilot), используемое для обозначения функции поддержки водителей в электромобилях Tesla, может вводить владельцев автомобилей в заблуждение. Активация этой функции не делает автомобиль автономным, однако из-за используемого названия водитель может полностью перестать контролировать транспортное средство.

«Автопилот — несовершенная система, но я верю, что её опасности можно преодолеть… Вот почему я призываю Tesla использовать свои ресурсы и опыт для максимальной защиты водителей, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения», — подчеркнул сенатор.

Отметим, функция «Автопилот» позволяет электромобилям Tesla автоматически ускоряться и тормозить в переделах своих полос движения, а также перестраиваться в другие полосы. Использование этой функции требует активного контроля со стороны водителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года национальный совет по безопасности на транспорте США установил, что в автомобиле Tesla, попавшем в ДТП со смертельным исходом в марте того же года, была активирована функция «Автопилот».

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