Москва, , 15:02 — REGNUM Научные приборы российского производства, установленные на десантом модуле и посадочной платформе миссии «ЭкзоМарс-2020», прошли предстартовые испытания, заявил научный руководитель миссии «ЭкзоМарс-2020» с российской стороны Даниил Родионов в передаче телестудии Роскосмоса.

Научный руководитель миссии рассказал, что сейчас европейская сторона заканчивает испытания марсохода. Скоро он будет установлен на десантный модуль и отправлен на космодром Байконур для подготовки к отправке.

«Российские приборы без замечаний прошли испытания, всё хорошо», — добавил Родионов.

В ролике телестудии Роскосмоса отмечается, что главной задачей российской посадочной платформы станет всестороннее изучение атмосферы Марса. Один из основных инструментов для этих исследований станет прибор МДЛС (марсианский многоканальный диодно-лазерный спектрометр), разработанный научной группой Института космических исследований РАН.

Миссия «ЭкзоМарс-2020» реализуется российской госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА). В состав миссии входит орбитальная платформа, российская посадочная платформа «Козачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин». Сопоставление данных со всех трёх аппаратов миссии позволит получить более точные данные о Красной планете.

Напомним, запуск миссии «ЭкзоМарс-2020» будет производиться с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» в июле-августе 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года ЕКА начало испытания парашютной системы «ЭкзоМарс-2020».

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