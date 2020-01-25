Пекин, , 13:20 — REGNUM На космодром Вэньчан доставлены прототипы двух модулей китайской орбитальной станции, которые будут использоваться для испытаний. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на Управление пилотируемой космической техники Китая.

Прототипы модулей были доставлены на космодром из производственного комплекса в городе Тяньцзинь. Отмечается, что прототип основного модуля орбитальной станции будет использоваться в наземных испытаниях ракеты-носителя «Чанчжэн-5B».

Длина основного модуля космической станции составляет 16,6 метра, диаметр — 4,2 метра, взлётная масса — 22,5 метрической тонны. В этом модуле будут жить члены экипажа станции (на первом этапе экипаж будет состоять из 3 человек), там же будет расположен модуль управления.

Планируется, что позже с базовым модулем будут состыкованы два лабораторных модуля для проведения научных экспериментов. Ранее главный разработчик пилотируемой космической программы Китая Чжоу Цзяньпин заявлял, что ввод китайской орбитальной станции в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря с космодрома Вэньчан была успешно запущена тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5» со спутником «Шицзянь-20». Предыдущий запуск с использованием ракеты-носителя этого типа в 2017 году завершился неудачей. Китай планирует использовать эти ракеты в модификации «Чанчжэн-5B» для запуска модулей орбитальной станции.

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