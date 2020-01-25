Каир, , 12:19 — REGNUM Египетский оператор спутниковой связи Nilesat заключил контракт на запуск 4-тонного спутника связи с американской компанией SpaceX. Об этом сообщает Space.com.

Спутник NileSat-301 станет четвертым телекоммуникационным спутником компании Nilesat. Этот тяжёлый спутник будет обеспечивать услуги связи и цифрового вещания в Египте и прилегающих территориях.

Сборку спутника NileSat-301 осуществляет франко-итальянская компания Thales Alenia Space. Планируется, что тяжёлый спутник будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года с космодрома Байконур была успешно запущена ракета-носитель семейства «Союз» с египетским телекоммуникационным спутником Egyptsat-A.

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