Сеул, , 11:05 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung разрабатывает функцию беспроводной передачи данных между Android-смартфонами, аналогичную технологии AirDrop, используемой в смартфонах iPhone компании Apple. Об этом сообщает портал сообщества разработчиков мобильных приложений XDA Developers.

Разработчики мобильных приложений обнаружили APK-файлы, свидетельствующие о разработке технологии передачи данных. Функция Quick Share позволит мгновенно делиться данными с находящимися вблизи другими владельцами смартфонов Samsung, а также с людьми из списка контактов.

Отмечается, что в отличие от функции AirDrop, использующей для передачи данных Wi-Fi и Bluetooth, сервис Samsung также будет поддерживать обмен файлами через облачный сервис Samsung Cloud.

Разработчик, имеющий доступ к новой модели смартфона Galaxy S20, подтвердил, что новый смартфон будет выпущен с поддержкой этого приложения. Ожидается, что впоследствии эта служба будет поддерживаться на всех устройствах Samsung с пользовательским интерфейсом One UI 2.1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что смартфон Galaxy S20 будет представлен на мероприятии Samsung в Сан-Франциско 11 февраля 2020 года.

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