Тусон, США, , 09:36 — REGNUM Об использовании двух военных вертолетов Ми-24 во время учений на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном (штат Аризона) заявили в отделе со связью с общественностью 355-го Крыла военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, сообщает 25 января специализированное издание об украинской авиации «Крылья».

Тренировки проходят в 55-й спасательной эскадрилье американских ВВС. Как сообщил командир эскадрильи, капитан ВВС США Курт Уоллин, что тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.

«Это обучение позволяет нам увидеть возможности других вертолетов в сравнении с нашими собственными, и улучшить нашу собственную тактику и процедуры», — сообщил Уоллин.

Вертолеты Ми-24Д, которые используются на базе Дэвис-Монтан для «моделирования угроз» были получены из Болгарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США передали украинским пограничникам специальное снаряжение. Церемония передачи состоялась накануне, 24 января.