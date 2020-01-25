Вашингтон, , 01:06 — REGNUM На 25 января перенесён из-за погодных условий первый испытательный полёт нового авиалайнера Boeing 777X. Об этом сообщает пресс-служба корпорация Boeing.

Предполагалось, что самолёт взлетит с аэродрома Пайн-Филд, расположенного около города Эверетт в 10:00 по местному времени. Однако не утихающий сильный ветер привёл к отмене вылета после того, как 777X более двух часов безуспешно прождал на взлетной полосе ослабления ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тестовый полёт нового самолета Boeing 777X ранее из-за погодных условий уже был перенесён с 23 на 24 января.

Напомним, Boeing 777x представляет собой новую модель серии 777, которая почти на 77 метров длиннее предшественника. Самолёт может перевозить 400−425 пассажиров на расстояние более 14 тысяч километров.

Сообщается, что на новую модель поступили уже 358 заказов от восьми авиакомпаний.

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