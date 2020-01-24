Киев, 24 января 2020, 20:39 — REGNUM Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) получило от Лозовского кузнечно-механического завода три бракованных корпуса от БТР-4, заявил 23 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в социальной сети Facebook.
Згурец рассказал, что трещины в корпусах попытались замаскировать толстым слоем краски, под тонким слоем металла встречаются пустоты.
Всего ВСУ должны получить 45 подобных БТР. 12 из них уже готовы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лозовский кузнечно-механический завод столкнулся с нехваткой специалистов, поскольку они массово уехали на заработки в Польшу.
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