Киев, , 20:39 — REGNUM Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) получило от Лозовского кузнечно-механического завода три бракованных корпуса от БТР-4, заявил 23 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в социальной сети Facebook.

«На них есть трещины. При этом на непроваренной и растрескавшейся броне стоит клеймо военного представительства министерства обороны, что с этими корпусами всё в порядке», — рассказал он.

Згурец рассказал, что трещины в корпусах попытались замаскировать толстым слоем краски, под тонким слоем металла встречаются пустоты.

«Каждый из этих железных полуфабрикатов ещё нужно будет «допиливать напильником» с колоссальной потерей времени, чтобы можно было установить узлы и агрегаты», — добавил он.

Всего ВСУ должны получить 45 подобных БТР. 12 из них уже готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лозовский кузнечно-механический завод столкнулся с нехваткой специалистов, поскольку они массово уехали на заработки в Польшу.

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