Москва, , 14:55 — REGNUM Синтез госмонополии и науки произошел на почве производства устройств электроники и фотоники из органических полимеров методом 3D-печати. Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех объединились с Институтом синтетических полимерных материалов РАН для разработки такой технологии. Предполагается, что посредством 3D-печати (аддитивной технологии) удастся получить изделия любой геометрии и степени сложности, улучшить их свойства, добиться экономии расходных материалов и времени на запуск производства. Все необходимые теоретические исследования уже выполнены, а первый экспериментальный образец будет напечатан и протестирован до конца 3 квартала 2020 года.

Изделия электроники и фотоники будут «выращиваться» из органических полимерных материалов методом 3D-печати. Дело в том, что полимеры способны передаватьэлектромагнитный сигнал в 100 раз быстрее, чем традиционные медные контакты, к тому же они отличаются от традиционных элементов компактностью и помехоустойчивостью.

Разработка технологии 3D печати устройств электроники из полимеров реализовывается в виде проекта ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН, который ранее выиграл объявленный Министерством науки и высшего образования конкурс и получил субсидии на этот проект в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы». Начальная цена заявки составила 30 млн рублей. Проект должен быть реализован в течение двух лет начиная с 2019 года.

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