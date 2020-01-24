Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Бренд Chevrolet совместно с компанией Realtree, специализирующейся на камуфляже, разработали спецверсию пикапа Silverado под названием Silverado Realtree Edition. Об этом сообщается на портале Motor1.

Silverado Realtree Edition Motor1

Модернизированный пикап оформлен в «лесной» тематике. За его основу взята комплектация Custom Trail Boss. На кузове новинки нанесена фирменная графика от Realtree — оригинальные «древесные» рисунки. Графика размещена на нескольких участках корпуса авто — наиболее выраженный рисунок имеет задняя часть задних крыльев.

В качестве силового агрегата у новинки установлен мотор V8 объёмом 5,3 л, работающий с 6-скоростным «автоматом», или же движок V8 объёмом 6,2 л, сочетающийся с 10-скоростным «автоматом».

Все пикапы имеют доступ к пакету Trail Boss и спецпакету Z71. В последний входят однотрубные амортизаторы Rancho, противоскользящие пластины, автоматическая блокировка заднего дифференциала и двухскоростная раздаточная коробка.

«Обуто» авто в 20-дюймовые диски с шинами Goodyear Wrangler.

На авторынке новый рестайлинговый пикап появится уже летом 2020 года. Однако стоимость его пока не сообщается.

Напомним, компания Chevrolet для авторынка КНР разрабатывает на базе хэтчбека Chevy Bolt электрический кроссовер Buick Velite 7 мощностью 174 л. с.

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