Пекин, , 14:22 — REGNUM Китайская автокомпания Genesis представила полноразмерную внедорожную модель GV90, которая может стать серьезным конкурентом BMW X7. Об этом сообщается на сайте Motor1.

GV90 Motor1

Это одна из шести моделей, которые бренд планирует выпустить к 2021 году. Среди них будут внедорожники: GV70, GV80 и GV90.

Стоит отметить, что в последнем отчете компании нет никакой конкретики. В нём есть лишь оценка перспектив на рынке полноразмерных внедорожников. Когда выйдет GV90 на авторынок в отчёте также не говорится. Так что, по всей видимости, это произойдёт не скоро.

Напомним, в начале 2020 года российские дилеры китайского автопроизводителя Genesis подняли стоимость некоторых комплектаций седана Genesis G90 на 50 000 рублей.

Читайте также: Обнародованы первые снимки нового кроссовера Genesis GV80