Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Обновлённый Cadillac Escalade появится в короткометражном фильме «Гимн» американского кинорежиссёра Спайка Ли. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Рестайлинговый Cadillac Escalade на съёмках фильма Carscoops

В сети уже появился снимок со съёмки кинокартины. Однако на нём видна лишь небольшая часть авто. Таким образом компания, видимо, хочет подразнить любителей своих авто.

На фото можно разглядеть крупную решётку радиатора, получившую стильную хромированную отделку, большой значок Cadillac посередине, вертикальные дневные ходовые огни в духе модели CT6 и суженные горизонтально ориентированные фары.

По имеющейся информации, новинку оснастят OLED-дисплеем размером 38 дюймов, имеющим самый большой цветовой диапазон среди всех автомобильных экранов, производимых на данный момент. Дисплей разделен на несколько частей, среди которых виртуальная приборная панель, мультимедиа и другие.

Стоит отметить, что салон новинки имеет элегантную деревянную отделку.

Сообщается, что фильм «Гимн» покажут 4 февраля 2020 года. Это и станет официальной премьерой рестайлингового Cadillac Escalade.

Ранее американский производитель Cadillac получил в РФ Одобрение типа транспортного средства на кроссовер с 200-сильным турбодвигателем рабочим объёмом 2 л. Автомобиль будет доступен как в шестиместном, так и в семиместном исполнении.

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