Вашингтон, , 13:07 — REGNUM В США разработали пуленепробиваемый щит под названием Swift Shield. Придумали это изделие ещё в 2017 году в университете Бригама Янга в штате Юта. Изготовителем выступила американская компания Advanced Technology Compliant Solutions (ATCS). Первая модификация щита была создана на основе пуленепробиваемых кевларовых пластин.

В основе новой версии Swift Shield лежат сверхвысокомолекулярные полиэтиленовые материалы. Речь идёт о материале под названием гипалон. Покрытие щита — это водонепроницаемая, химически стойкая, прочная и гибкая оболочка. Гипалон представляет собой форму полиэтилена. Поэтому образно можно сказать, что пуленепробиваемый щит сделан из полиэтиленовых пакетов. Об этом пишет журнал «Популярная механика».

Вес этого щита составляет 2,3 килограмма. Размер 0,6 на 0,9 метра. Есть ручка, для того чтобы его держать перед собой. Щит складывается в габариты, сопоставимые с книгой в твёрдой обложке.

Национальным институтом юстиции США щиту присвоен показатель защиты класса IIIA. Такой щит способен защитить от пули калибра .357 SIG FMJ FN, летящей со скоростью около 448 метров в секунду, и пули калибра .44 Magnum SJHP, летящей со скоростью 436 метров в секунду.

Разработчики и производители щита Swift Shield считают, что данное изделие будет пользоваться большим спросом у подразделений полиции.