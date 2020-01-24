Стокгольм, , 13:02 — REGNUM Дилеры шведского автопроизводителя Volvo в Европе приступили к приёму заявок на полностью электрический кроссовер XC40 Recharge P8 AWD. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В автокомпании отметили, что уже в первый день на новую модель поступило несколько тысяч заказов. В качестве бонуса шведский автопроизводитель дарит своим клиентам при покупке электрокара бесплатную подзарядку.

Volvo планирует к 2025 году увеличить долю электрокаров в продажах своих автомобилей до 50%, причём остальные 50% должны занять гибридные машины.

XC40 оснащён высокопроизводительным электромотором с отдачей 406 л. с. Максимальный запас хода электрокара составляет 400 км.

В режиме быстрой зарядки на процесс восполнения 80% от ёмкости аккумулятора необходимо затратить всего 40 минут.

Массовое производство Volvo XC40 Recharge P8 AWD начнётся в 2020 году, а к покупателям первые экземпляры поступят к концу 2020 года. В России модель появится не раньше 2021 года.

Напомним, в прошлом году автокомпания Volvo поставила по всему миру 705 452 машины. Таким образом, продажи машин швейцарской марки растут уже шестой год подряд.

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