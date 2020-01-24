Сеул, , 12:33 — REGNUM Обнародовано изображение кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения без камуфляжа. Снимок размещён 24 января на сайте Thekoreancarblog.

Судя по изображению, внешность новинки будет сильно отличаться от экстерьера предшественника. У четвёртого поколения Sorento появилось больше строгих острых линий. Неизменной осталась только фирменная радиаторная решётка в стиле «улыбка тигра».

По имеющейся информации, в новом автомобиле появится новая цифровая панель приборов и мультимедийный комплекс с широкоформатным сенсорным дисплеем. Кроме того, автопроизводители установили в салон тачскрин для регулировки климатической системой.

В движение новинку будет приводить новый 2,5-литровый мотор, а также подзаряжаемая гибридная силовая установка.

Сроки премьеры нового Kia Sorento пока не сообщаются.

Напомним, в прошлом году операционная прибыль компании KIA Motors выросла на 73,6%, до 2,97 трлн вон (около 2,55 млрд долларов). Всего за год южнокорейская марка реализовала 2 772 076 машин, что на 1,4% меньше, результата 2018 году.

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