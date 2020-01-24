Киев, , 12:24 — REGNUM Военно-промышленный комплекс Украины сотрясают новые скандалы. Так, первая партия корпусов для изготовления БТР-4 оказалась бракованной. Об этом сообщает издание Defense Express.

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Уточняется, что продукцию Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения поставил «Лозовской кузнечно-механический завод». Причём оказалось, что во всех трёх корпусах есть трещины. Примечательно, что на бракованных корпусах стояло клеймо военной приёмки Министерства обороны Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Харьковский завод имени Малышева завершил испытания БТР-4, полностью изготовленного силами этого предприятия. После этого завод квалифицирован как производитель БТР-4. Аналогичную квалификацию получит завод имени Морозова.

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