Токио, , 10:25 — REGNUM Модель японского автопроизводителя Toyota GR Yaris с вариатором (CVT) лишится полного привода. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Вариатор в новой модели заменит механическую коробку передач, которая была на предшествующей версии.

Кроме того, вместо 257-сильного трехцилиндрового 1,6-литрового бензинового мотора с турбированным наддувом GR Yaris CVT оснастят 118-сильным безнаддувной 1,5-литровым движком. В новой «заряженной» модели с вариатором систему полного привода заменит передний привод.

Скоростные характеристики авто пока не сообщаются, но очевидно, что они будут более скромными, чем у предыдущей версии.

Также сообщается, что Toyota GR Yaris CVT получит трехдверный кузов, который сделан из алюминия и углеволокна, а в задней части будет установлена подвеска с двойным поперечным рычагом.

Напомним, ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве в России 82 641 автомобиля Toyota и Lexus из-за возможных проблем с форсунками стеклоомывателя лобового стекла. Отзыву подлежат модели Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado и RAV 4), а также модели Lexus (RX 200T, RX350 и RX 450H), которые были реализованы в период с декабря 2015 года по настоящее время.

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