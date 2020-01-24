Прага, , 10:01 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda выпустил видео-тизер нового концептуального кроссовера Vision In. Видео опубликовано на канале компании в YouTube.

Пока о новинке можно рассказать только то, что у нее будут более узкие фары и фонари, а также крупная передняя часть. Необычно то, что жесткие ребра на радиаторной решетке и логотип на капоте машины имеют светодиодную подсветку.

Внутри салона авто также появились кристаллические элементы. Они находятся на кнопке переключения передач на центральной консоли и на приборной панели. О технических характеристиках новинки пока ничего не известно.

Новый кроссовер чешской марки будет представлен на автовыставке Auto Expo 2020 с 5 по 12 февраля 2020 года в Нью-Дели.

Напомним, в 2019 году в России выросли на 8,8% продажи автомобилей Skoda. Всего за год было продано 88 609 экземпляров.

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